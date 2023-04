Danuta Szaflarska i Kira Gałczyńska. Poróżniła je miłość do jednego mężczyzny

Uderzające jest, że to mieszkanie ojca uważała za swój dom. Nocowała u niego często, nawet kilka razy w tygodniu. Ponieważ p. Danuta przez ponad pół wieku mieszkała przy ulicy Brzozowej na warszawskim Starym Mieście, również Kilański zamieszkał w tej dzielnicy, żeby córka miała blisko. To on robił jej śniadania i kanapki do szkoły (mama o tej porze jeszcze spała). W Wigilię przychodził do nich, potem zabierał córkę do siebie i Kiry. Po dwóch wieczerzach jechali do radia odwiedzić tych, którym tego wieczora wypadł radiowy dyżur.