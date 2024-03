Wielu myśli "zwykły chwast". Nie pozbywaj się z ogródka

Inne utrapienie ogrodu – jednoroczna żółtlica drobnokwiatowa jest dodawana do sałatek, a ponadto nadaje się do duszenia (jak szpinak). Dawniej w taki sposób wykorzystywano liście mniszka, dziś głównie zbiera się kwiaty, np. jako dodatek do wina. Podagrycznik pospolity jest do dziś traktowany jako dzikie warzywo w Białorusi i Ukrainie. Jadalne są młode liście i ogonki liściowe. Nadają się do zup i gulaszy. Czasem są traktowane jako alternatywa dla selera naciowego. Do duszenia nadaje się komosa biała, która dawniej – w czasach głodu - była podstawowym pożywieniem człowieka.