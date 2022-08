Jak pozbyć się chwastów z kostki brukowej? Genialny trik z użyciem octu

Jak niskim kosztem pozbyć się chwastów z kostki brukowej?

Na rynku można znaleźć preparaty stworzone specjalnie do usuwania chwastów i mchu z kostki brukowej. Po co jednak wydawać pieniądze i wpływać negatywnie na środowisko środkami chemicznymi, gdy można zastosować naturalną metodę? Głównym składnikiem ekologicznych roztworów, za pomocą których pozbędziemy się nieproszonych roślin, jest ocet. Zazwyczaj każdy ma już go w swojej kuchni. Jeśli nie, to w sklepie spożywczym butelka litrowa kosztuje kilka złotych.