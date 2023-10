Makabryczna śmierć "pierwszej królowej Francji". Poddano ją wyjątkowo okrutnym torturom

Wczesnośredniowieczne frankijskie prawo nakazywało, by po śmierci władcy państwo było dzielone między synów w drodze losowania. Konsekwencje były łatwe do przewidzenia – rozlew krwi i brutalna rywalizacja o władzę. Chlotar I, syn najsłynniejszego spośród Merowingów, Chlodwiga, osobiście zamordował bratanków, by przejąć ich ziemie i w 558 roku został jedynym królem Franków. Kiedy trzy lata później zmarł, krwawa "zabawa" zaczęła się od nowa.