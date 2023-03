Adam Jerzy Czartoryski i Elżbieta Romanowa. Dlaczego przyszły car pomógł Polakowi uwieść własną żonę?

Wszystko uległo zmianie, gdy w 1795 roku do Petersburga przybył 25-letni książkę Adam Jerzy Czartoryski. Młody arystokrata, którego ojcem miał być rzekomo rosyjski poseł w Warszawie Nikołaj Repnin, został wysłany do stolicy imperium przez matkę Izabelę. Dostał zadanie doprowadzenia do zdjęcia sekwestru z dóbr Czartoryskich, których olbrzymia część została zajęta po insurekcji kościuszkowskiej.