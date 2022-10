Potajemny ślub polskiej królowej. Nie pozwolono jej nikogo zaprosić, szła do ołtarza w samym "staniczku"

"Piękniejsza i bledsza niż zazwyczaj"

Wczesnym rankiem 5 listopada 1645 roku Maria Gonzaga, od niedawna posługująca się imionami Ludwika Maria, przybyła do Luwru, do apartamentu pani de Brégy, ulokowanego blisko kaplicy pałacowej. Tam z pomocą żony francuskiego posła w Warszawie szykowała się do ceremonii.