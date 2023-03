Najsłynniejsza ofiara gwałtu w średniowieczu. Wciąż oskarża się ją, że kłamała lub wszystko jej się przyśniło

Później rozpowszechnił się też wariant, w myśl którego kobieta kłamała zupełnie cynicznie, by pogrążyć konkurenta męża. Takie postępowanie, w realiach średniowieczna, byłoby zupełnym nonsensem. Gwałt zawsze podważał renomę ofiary, stanowił źródło hańby, niezależnie od wyroków sądowych. Żadna wysoko urodzona dama nie podałaby się za ofiarę tylko po to, by pomóc małżonkowi w osobistym sporze. Straty były przecież dużo poważniejsze od możliwych korzyści.