Życie intymne Stefana Batorego i Anny Jagiellonki. Dlaczego król nie chciał odwiedzać alkowy swojej żony?

Rzeczywiście Batory ani nie prosił żony o polityczne wsparcie, ani go nie oczekiwał. Szybko okazał się utalentowanym strategiem i skutecznie stłumił opór opozycji. Zapowiadał, że nie będzie królem malowanym, i od słów potrafił w mgnieniu oka przechodzić do czynów. Wszyscy zapomnieli, że to on miał być małżonkiem, a Anna – królem. Stało się to jasne podczas jednej z dworskich uroczystości.