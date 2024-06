Może wlecieć do domu. Uważaj, żeby go wtedy nie dotknąć

Odorek zieleniak to gatunek pluskwiaka, który występuje na terenie całego kraju. Zazwyczaj żeruje w parkach i ogrodach, ale zdarza się, że odwiedzi nas w domu. Nie próbuj go wtedy złapać gołą dłonią. Jak sama nazwa wskazuje - w momencie zagrożenia wydziela bardzo nieprzyjemny, drażniący zapach.

Odorek zieleniak występuje powszechnie w Europie i Azji. Można go spotkać w lasach, parkach, ogrodach, a nawet na balkonach i tarasach, gdzie rosną rośliny, którymi się żywi. Owad ten preferuje miejsca wilgotne i zacienione.

Jak wygląda odorek zieleniak?

Odorek zieleniak, znany również jako Palomena prasina, to pluskwiak, który dorasta do około 1,5 cm długości. Jego ciało jest owalne i lekko spłaszczone, a najbardziej charakterystyczną cechą jest intensywnie zielona barwa, która idealnie maskuje go wśród liści. Co ciekawe, insekt ten potrafi zmieniać swoją barwę w zależności od pory roku i w okresie jesiennym jego pancerzyk przybiera brązowy odcień. To sprawia, że odorek zieleniak jest prawdziwym mistrzem kamuflażu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Pluskwiak idealnie wtapia się w liście drzew i krzewów, co często uniemożliwia jego zlokalizowanie. Dzięki sztuce maskowania się insekt może żerować na owocach m.in. malinach, wiśniach czy jagodach. Zieleniak nie zjada ich w całości, lecz wysysa soki z wnętrza, co powoduje, że ich smak staje się nieprzyjemny.

Odorek zieleniak żywi się sokami roślin, co może powodować uszkodzenia upraw. Jednak jego głównym pożywieniem są rośliny dziko rosnące, dlatego szkody, jakie wyrządza, są zazwyczaj niewielkie. Co więcej, odorek zieleniak jest naturalnym wrogiem niektórych szkodników roślin, takich jak mszyce czy gąsienice, co czyni go sprzymierzeńcem ogrodników.

Woń, która odstrasza

Poruszyliśmy już kwestię koloru, jednak warto zwrócić uwagę również na pierwszy człon nazwy tego pluskwiaka. Nie be powodu odorek zieleniak nazywa się w ten sposób. W sytuacji zagrożenia wydziela on substancję o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, który ma odstraszyć potencjalnych napastników. Warto pamiętać, że niezaatakowany nie powinien wydzielać z siebie przykrej woni, jednak ostry zapach może doprowadzić do reakcji alergicznej.

Owad potrafi wyczuć zapach zagrożenia z odległości kilku metrów, a jego intensywna woń utrzymuje się nawet po jego śmierci. Co ciekawe, odorek zieleniak to nie tylko mistrz kamuflażu i odstraszania, ale także komunikacji.

Potrafi on "rozmawiać" z innymi osobnikami swojego gatunku, przekazując im wibracje za pomocą liści. Te niezwykłe "wiadomości" mogą służyć jako ostrzeżenie przed rywalami lub zaproszenie do godów. Co więcej, odorki potrafią prowadzić takie rozmowy nawet w większych grupach.

Warto jednak pamiętać, że pluskwiak ten potrafi latać i może przypadkiem znaleźć się w naszym domu. W takim przypadku lepiej pomóc mu się wydostać, ponieważ może poczuć się zagrożony, a to może okazać się mało przyjemne dla naszych nosów. Nie należy go jednak dotykać, bo zapach przejdzie na nas.

Materiały własne. © WP | WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!