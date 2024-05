Za chwilę będą w całej Polsce. Nigdy ich nie zabijaj

Kojarzycie małe, świecące zielonkawym światłem latające owady, które pojawiają się w ciepłe wieczory? To nic innego jak świetliki, potocznie nazywane robaczkami świętojańskimi. W Polsce istnieją ich trzy gatunki – świetlik świętojański, iskrzyk i świeciuch.

Świetliki to po prostu niewielkie chrząszcze, które osiągają 0,6-2,5 cm długości i mają zdolność do bioluminescencji, czyli świecenia własnym światłem. Skąd wzięła się ich niezwykła cecha?

Jak wyjaśnia Jerzy Ługowoj na stronie Nadleśnictwa Browsk, jest to wynik reakcji chemicznej zamieniającej enzym o nazwie luceferyna na cukier luceferazę. "Podczas tego procesu wydziela się światło, tzw. zimne światło luminiscencyjne będące wabikiem między płciami, ale także pozwalające odróżnić poszczególne gatunki" - czytamy.

Samce najczęściej latają około pół metra nad ziemią i emitują sygnały. Samica jest w stanie zauważyć je nawet z odległości trzech-czterech metrów i odpowiedzieć, wydając własne światło. Co ciekawe, może ono różnić się w zależności od gatunku.

Chociaż dla wielu osób te latające owady są piękne, innym te "zielone punkciki" mogą wydać się niepokojące. Na szczęście chrząszcze są całkowicie niegroźne dla człowieka. Pełnią za to ważną w ekosystemie funkcję regulacyjną, ponieważ żywią się innymi owadami, ślimakami czy niewielkimi bezkręgowcami.

