Samotni rodzice czują się oszukani przez rząd. Chodzi o nową ustawę

- Do wszystkich trudów rząd dokłada nam wyższe podatki. Wyższe niż sprzed reformy podatkowej, wyższe niż rodzinom, nawet tym bezdzietnym. Dodatkowo, oprócz przemocy ekonomicznej, gdyż tak właśnie postrzegamy gradację naszych dzieci do połowy człowieka (w pełnej rodzinie jest dwukrotność przecież) dochodzi jeszcze dyskryminacja. Praktycznie nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, że sposób w jaki nas potraktowano, godzi w nasze dzieci i naszą sytuację rodzinną. Zgodnie z art. 71 Konstytucji [Prawo rodziny do pomocy ze strony państwa]: 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Jesteśmy świadomi, że reforma podatkowa łamie przynajmniej kilka artykułów Konstytucji – zapewnia.