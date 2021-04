Sandra Kubicka opowiedziała o swojej chorobie. "Zaczęły mi rosnąć włosy w bardzo dziwnych miejscach"

Sandra Kubicka wzięła udział w porannej rozmowie w programie "Dzień Dobry TVN". Opowiedziała na wizji o zespole policystycznych jajników, z którym od dłuższego czasu się boryka. Kobiety, które mają to schorzenie zgłaszają problemy tj. nadmierny przyrost masy ciała i trudności w pozbyciu się nadmiernych kilogramów. Ponadto mają problem z owłosieniem typu męskiego, które pojawia się często w okolicy twarzy czy okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Sandra Kubicka ma zespół policystycznych jajników

"Po prostu trzeba zmienić styl życia, badać się i czekać na cud. Niektóre kobiety znoszą to bardzo delikatnie, a niektóre przechodzą z full pakietem tak jak ja. Przytyłam 17 kilogramów, miałam bulwy podskórne, zaczęły mi włosy rosnąć w bardzo dziwnych miejscach i to są właśnie te pierwsze objawy. Również nieregularne miesiączki i brak owulacji, co się też wiąże z problemem zajścia w ciążę. Ogólnie hormony tak wariują, że moje ciało myśli, że jest po prostu mężczyzną i tak się zachowuje. Mam za wysoki testosteron" – powiedziała modelka.