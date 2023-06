Sąsiedzi nie dają żyć? Oto co radzi prawnik

Należy jednak pamiętać, że zakłócenie korzystania z nieruchomości powinno być obiektywne. Jeśli czujemy się bezpodstawnie kontrolowani, na przykład z powodu normalnych dźwięków dochodzących z mieszkania, które nie są długotrwale uciążliwe, również mamy prawo, żeby zareagować. - To może być przesłanka i podstawy do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nękania. My czujemy się zastraszeni. To może powodować dyskomfort psychiczny – ostrzegł prawnik.