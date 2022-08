Głośni sąsiedzi nie dają im żyć. "Zderzyłem się ze znieczulicą"

Podkreśla, że każde poruszenie tego tematu w sąsiedzkiej grupie na Facebooku kończyło się tak samo: jeśli ci nie pasuje, to się wyprowadź. Najlepiej do domku na wsi, gdzie będzie spokój. - Nadal nie przywykłem do odgłosów odkurzacza po godz. 22 w dni powszednie albo wiertarki uniemożliwiającej weekendowy relaks, więc przyjąłem ich reguły gry. Jestem rannym ptaszkiem i teraz bez oporów włączam pralkę o 5 rano, a w soboty tuż po godz. 6 zaczynam sprzątać. Czy komuś to przeszkadza? Pewnie tak, ale to moja prywatna wojna na sprzęty gospodarstwa domowego. Do momentu, kiedy będę mógł zaznać spokoju we własnym mieszkaniu - podkreśla.