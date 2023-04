Sąsiedzkie wojny działkowe. "Zdarzają się naprawdę oryginalne donosy"

Zarząd ma też możliwość, żeby mediować między skłóconymi sąsiadami i często z tego korzysta. Na co skarżą się działkowcy? - Najczęstszym przykładem są chociażby gałęzie przechodzące za płot sąsiada. Znam wiele sytuacji, kiedy za płot przechodziły róże, sąsiedzi nie mogli się porozumieć w tej kwestii i potrafiło to urosnąć do rangi gigantycznego problemu. Takie sprawy trafiały nie tylko na poziom zarządu danego ROD-u, ale i do zarządu okręgowego czy krajowego - opowiada Kostkowski.