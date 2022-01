Satysfakcję w łóżku można osiągnąć solo. Ekspertka mówi o szkodliwym micie

Tymczasem to zupełnie nie musi iść w parze i zazwyczaj nie idzie. Ludzie przecież mogą mieć różny poziom libido, inne potrzeby w danym momencie, mogą się zupełnie nie zgrywać, jeśli chodzi o grafik. Często jest przecież tak, że np. ona jest typem skowronka, wstaje rano i wtedy ma dużo energii, za to wcześnie wieczorem słania się na nogach i pada ze zmęczenia. A on na odwrót: rano lubi spać długo, za to w nocy siedzi do późna, bo wtedy najlepiej mu się myśli i działa. Takich przykładów różnic między osobami, które są w związku jest znacznie więcej. Uzależnianie satysfakcji seksualnej od tego, czy druga osoba będzie ze mną uprawiać seks jest całkowicie pozbawione sensu, bo to oznacza przerzucanie odpowiedzialności na drugą osobę za własne potrzeby.