Senior stracił oszczędności życia. Wszystko przez jeden telefon

Następnie do mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za policjanta. Podała mu numer konta, na który należy przelać pieniądze i poprosiła o podanie numeru telefonu. Wygenerował też kody autoryzacyjne do wypłaty z konta, a także przekazał swój login i hasło do logowania w banku. Mężczyzna nie zorientował się, że ma do czynienia z oszustami i ostatecznie stracił swoje oszczędności życia, około 170 tysięcy złotych.