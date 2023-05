Seniorzy natychmiast powinni złożyć te wnioski. ZUS ma na nie środki

Według danych za dnia 1 marca 2023 roku, świadczenie na rzecz ryczałtu energetycznego wynosiło 255,17 zł. Ta kwota jest jednak ruchoma i co roku aktualizowana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest ona publikowana do siódmego dnia roboczego lutego każdego roku w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".