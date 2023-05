Zagraniczne sanatorium za darmo. ZUS opłaci pod jednym warunkiem

Ponadto liczba zabiegów, jakie będzie się pobierało w zagranicznym sanatorium, musi odpowiadać liczbie zabiegów udzielanych w Polsce i wynika ona ze wskazanego przez zatrudnionego w NFZ specjalistę. W przypadku leczenia dorosłych (sanatoryjnego i uzdrowiskowego leczenia szpitalnego), dzieci od 3 do 6 lat (przebywających pod opieką dorosłych), a także nieletnich od 7 do 18 roku życia - muszą to być co najmniej 54 zabiegi podczas trwającego 21 dni turnusu.