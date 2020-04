Skuteczny żel antybakteryjny. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu i co powinien mieć w składzie?

Mycie rąk to podstawowy sposób na pozbycie się wszelkich wirusów przenoszonych drogą kropelkową, w tym także koronawirusa. Pamiętając o dokładnym myciu dłoni przez 30 sekund zapewnisz sobie odpowiednią ochronę. Dobrze mieć także pod ręką żel antybakteryjny, który odkazi skórę , gdy nie masz dostępu do wody i mydła.

Dlaczego warto kupić żel antybakteryjny?

Co powinien zawierać w sobie żel antybakteryjny?

Żel antybakteryjny – dodatki do alkoholu

Do produkcji żeli antybakteryjnych wykorzystuje się etanol o stężeniu 60-70%. Drugim alkoholem w kolejności może być izopropyl zwalczający bakterie oraz grzyby – nie musi być go zbyt dużo w składzie. Niestety, ale paradoksalnie zawartość alkoholu w żelu antybakteryjnym powoduje wysuszenie dłoni, dlatego też producenci bardzo często dodają jeszcze inne składniki niwelujące ten nieprzyjemny efekt. Możesz spotkać się z żelami antybakteryjnymi zawierającymi w sobie aloes, olej rycynowy, glicerynę czy ekstrakt z liści bawełny. Jeżeli szukasz konkretnego produktu, pomyśl nad zakupem sprayu do rąk AntiBacter – zawiera w sobie 65% alkoholu, aloes i glicerynę. Jeżeli natomiast szukasz czegoś małego do torebki, skorzystaj z żelu marki Clean&Clear.