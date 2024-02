Sposób na doskonałe ogórki. Będą rosły kilogramami

Jak wysiewamy ogórki? Dwa sposoby do wyboru

Ogórki możemy wyhodować na dwa sposoby. Najprościej jest po prostu wysiać nasiona do gruntu, jednak na to jest jeszcze o wiele za wcześnie. Z wysiewaniem nasion do gruntu musimy poczekać mniej więcej do połowy maja, jednak wszystko zależy od pogody. Zanim się do tego zabierzemy, musimy być pewni, że przymrozki dawno minęły i naszym siewkom nie zagrozi nagłe obniżenie temperatury.