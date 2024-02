Wbij w glebę. Nornica sama się wyniesie

Nornice, podobnie jak krety czy karczowniki mogą spowodować wiele szkód w ogrodzie. Ich niewielki rozmiar i brązowo-rude futerko, sprawiają wrażenie, że są sympatycznymi stworzeniami, mimo to nikt nie chce, by te gryzonie dostały się do ogrodu. Nornice w zaledwie jedną noc potrafią pokazać swoją niszczycielską naturę i spowodować osłabienie systemów korzeniowych wielu roślin.