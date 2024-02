Co wysiewać w lutym? To ostatni dzwonek na rozsadę

Skrzynki lub doniczki wypełniamy podłożem ogrodniczym dobrej jakości (najlepiej kupić w sklepach ogrodniczych podłoże do produkcji rozsady lub do wysiewu nasion) i ustawiamy w tunelu, szklarni lub pomieszczeniu, gdzie panuje odpowiednia temperatura do kiełkowania i rozwoju roślin (może to być też parapet okienny).