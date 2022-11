Świąteczna lista przebojów od WITTCHEN – prezenty dla niej i dla niego

Portfel damski – prezent na wysoki połysk

Pod choinką znajdzie się miejsce również na praktyczne upominki. Jeżeli chcesz podarować prezent, który jest nie tylko piękny, ale również użyteczny, to postaw na sprawdzone rozwiązania i wybierz elegancki portfel z lakierowanej skóry. To funkcjonalny dodatek o wyrafinowanym stylu, który nigdy się nie starzeje. Model od WITTCHEN pomieści wszystko, co chcemy mieć zawsze pod ręką: pieniądze, karty płatnicze, dowód osobisty, a nawet zdjęcie ukochanej osoby. A przy tym jak pięknie wygląda w kobiecej dłoni! To szyk, klasa i ponadczasowy design w jednym.