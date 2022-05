Syn zadał im trudne pytanie. Agnieszka Dygant nie wiedziała, co odpowiedzieć

Agnieszka Dygant nie wiedziała, jak odpowiedzieć na trudne pytania syna

"On się zastanawia, bo dla niego to było tak oczywiste, że my jesteśmy razem i nigdy się nie zastanawiał, czy rodzice są po ślubie czy nie. I zadał kilka takich pytań, ale nie pociągnęliśmy tego. Temat umarł naturalnie. Więc zwolniłam się i z brania ślubu, i z odpowiedzi na to pytanie. Nie myślałam o tym, aż tak. Chyba na razie nie mamy takiego pomysłu" – wyznała Agnieszka Dygant w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post.