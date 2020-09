Agnieszka Dygant nadała sobie tytuł "matki roku". Niejedna Polka mogłaby zrobić to samo

Agnieszka Dygant jako "matka roku"

Agnieszka Dygant opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię z kotką. Aktorka zmęczona wyczerpującym dniem, wypoczywa na kanapie. W poście zdradziła, że czwartek nie był dla niej najłatwiejszym dniem. Już sam fakt, że miała dziś wyrywaną ósemkę, przeraziłby niejednego. Dla Dygant to nic takiego. Tego samego dnia zdążyła też udać się z kotką do weterynarza, gdzie została wysterylizowana, a także przygotować obiad. I to nie byle jaki, bo kopytka.