Szaleniec zastrzelił szesnaścioro dzieci. Mija 26 lat od tragedii w Dunblane

Z oczywistych względów to właśnie w USA odbywają się najgorętsze rozmowy dotyczące ograniczenia dostępu do broni palnej. Nabierają one na sile zawsze, kiedy dochodzi do kolejnego masowego mordu, w którym giną niewinni ludzie. Zarówno zwolennicy łatwego dostępu do broni, jak i ich oponenci mają swoje argumenty. Jednym z nich jest to, że prawie całkowity zakaz posiadania broni palnej w Wielkiej Brytanii doprowadził tylko do tymczasowego spadku przestępstw z jej wykorzystaniem.