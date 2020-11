Tak się zmieniła Kasia Kowalska. Jej córka pokazała stare zdjęcia

Córka Kasi Kowalskiej miała koronawirusa?

Na początku pierwszego lockdownu media obiegło poruszające wideo Kasi Kowalskiej, która mówiła, że jej córka trafił do szpitala i jest zarażona koronawiusem. Nagranie wyciskało łzy, a stan Oli Kowalskiej był poważny. Piosenkarka apelowała do młodzieży, żeby przestrzegali obostrzeń. Później okazało się, że 23-latka nie chorowało na koronawirusa, a zakaziła się adenowirusem. Sporo czasu spędziła w szpitalu, a jej mama miała problem z tym, żeby dostać się do Wielkiej Brytanii. Teraz już Ola Kowalska doszła do siebie i po zdjęciach, które zamieszcza na Instagramie widać, że jest w świetnej formie.