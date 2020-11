Korwin-Piotrowska skomentowała udział Edyty Górniak w "Gościu Wydarzeń". "Dno"

Karolina Korwin-Piotrowska znana jest ze swoich dosadnych opinii. Tym bardziej, jeśli dotyczą one ważnych spraw społecznych, politycznych czy pandemii koronawirusa, z którą mierzy się teraz cały świat.

Korwin-Piotrowska w poście na swoim profilu na Instagramie odniosła się do zaproszenia Edyty Górnik do programu "Gość Wydarzeń" na antenie telewizji Polsat.

Edyta Górniak o COVID-19

Edyta Górniak na początku listopada zorganizowała dla swoich fanów trzygodzinną relację na Instragamie, gdzie mówiła, że maseczki są kagańcami, a pandemia ogólnoświatowym spiskiem. Gwiazda stwierdziła też, że jej zdaniem i innych "przebudzonych" osób, w szpitalach tak naprawdę leżą statyści, a nie chorzy. Po tym nagraniu internauci byli w szoku. Ale też lekarze, którzy podkreślali w medialnych wypowiedziach, że to, co opowiada Górniak, jest nie do przyjęcia.