Te elementy garderoby na długie lata poszły w odstawkę. Teraz znów są na topie

Wszystko wskazuje na to, że aktualnie do mody powracają także garsonki. W czasach PRL były poniekąd mundurkiem pań z urzędów i generalnie wszystkich elegantek. Wtedy garnitur (dzisiejszy symbol "power dressingu") stanowił wśród pań niepopularny wybór. Ale wróćmy do garsonki, która na wiele lat odeszła do lamusa.