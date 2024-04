Ten zapach odstrasza kleszcze. Nawet się do ciebie nie zbliżą

W większości aptek znajdziesz spirytus mrówczany, który kosztuje kilka złotych. Możesz kupić go również w sklepach ekologicznych lub w internecie. Wykorzystaj lek do stworzenia roztworu, a następnie spryskaj całe ciało, aby uniknąć kontaktu z kleszczem. Wystarczy, że spirytus mrówczany rozcieńczysz w wodzie w proporcjach 1:1. Uzyskaną miksturę wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem, a następnie spryskaj ciało. Nie zapominajmy, że aplikacja kwasu mrówkowego bezpośrednio na skórę może prowadzić do reakcji alergicznych.