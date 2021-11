TikTokerka ewangelizuje i powiela bzdury. "W szczepionkach jest DNA dzieci z aborcji"

Wreszcie, by zachęcić swoich obserwatorów do czystości przedmałżeńskiej, Najjjka przywołuje porzekadło "ile przyjemności przed małżeństwem, tyle krzyży w małżeństwie", powołując się na nieokreślonego bliżej księdza. Oczywiście, chodzić ma o seks przedmałżeński – zdaniem 22-latki – jeśli się pojawia, odbiera nam automatycznie szansę na udane życie małżeńskie. To również niepotwierdzona naukowo bzdura – na dobrostan małżeński wpływ mają bowiem przede wszystkim umiejętność komunikacji, otwartość na męża czy żonę, skłonność do kompromisów, praca nad udanym życiem seksualnym, nie zaś to, czy wcześniej dochodziło między małżonkami do zbliżeń.