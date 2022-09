To 3 najmodniejsze modele botków na ten sezon

Chunky boots

Chunky boots to nic innego jak "grube buty". Ciężkie, na masywnej podeszwie, często wyglądają jak kalosze tyle, że na platformie. To właśnie takie proste modele bez zdobień postanowiliśmy wam zaprezentować w naszym zestawieniu. Chociaż musicie wiedzieć, że w tej kategorii buty prezentują różne style. Dużo jest także modeli ozdobionych łańcuchami, dżetami, klamrami i innymi dodatkami. Najważniejsze, by miały grubą podeszwę, reszta to już kwestia dodatków. Te botki wyglądają jak wyjęte z szafy motocyklistki. I to właśnie o taki efekt chodzi! Widziałyśmy je już w ubiegłym roku. Nosiłyśmy na przekór – do lekkich spódnic i sukienek i nie inaczej jest teraz.