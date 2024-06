To największy pająk w Polsce. Spotkanie z nim grozi "wędkarskim kacem"

Ciepłe, letnie dni to najlepszy moment na spędzenie wolnego czasu na wolnym powietrzu. Przyjemna aura często zachęca do wyjazdu nad wodę, gdzie na plażowiczów może czyhać największy pająk w Polsce. Bagnik nadwodny występuje w wielu krajach Europy oraz w Azji.

Gatunek ten należący do rodziny darownikowatych najbardziej aktywny jest w czerwcu oraz lipcu. Zamieszkuje tereny bagienne, łąki oraz brzegi jezior i rzek. Dodatkowo umie poruszać się po wodzie i w niej nurkować. Bagnik nadwodny żywi się owadami, ale także niewielkimi rybami, kijankami i żabami.

Bagnik nadwodny to pająk, który imponuje swoimi rozmiarami. Jego długość ciała może osiągnąć nawet od 1,5 cm do 2,2 cm, a rozpiętość odnóży aż 7 cm . Samice są zazwyczaj większe i masywniejsze od samców. Charakterystyczne dla tego gatunku jest brązowe ubarwienie z jasnymi pasami po bokach ciała oraz biało-kremowymi kropkami. Końcówki ich odnóży są ciemniejsze, niemal czarne.

Chociaż pająki kojarzą nam się z pajęczynami i delikatnymi białymi niteczkami, bagnik nadwodny nie buduje sieci. Gatunek ten nie jest wybredny w kwestii pożywienia i chwyta każdą nadarzającą się okazję do polowania. Chociaż w Polsce nie występuje on licznie, to jednak zdarza się, że atakuje ludzi.