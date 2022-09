To z nim związała się po rozwodzie z Wiśniewskim. Kim jest drugi mąż Anny Świątczak?

Niedawno perkusista podzielił się w mediach społecznościowym wspólnym zdjęciem z żoną, którym uczcił 10 rocznicę ślubu z wokalistką. "Jedyne co czuję to wdzięczność absolutną, za to jak można na dobre i na złe.. Miłość to decyzja. Miłość to czasownik, to się robi. Codzienne budzę się i wiem, że chce z Tobą robić wszystko" - napisał mąż Anny Świątczak.