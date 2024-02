Top usługi w branży beauty

W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest tak szybkie, znalezienie chwili dla siebie może być prawdziwym wyzwaniem. Wzrost cen też nie ułatwia sprawy. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak w obliczu tych trudności Polacy podchodzą do korzystania z usług beauty. Okazuje się, że ani brak czasu, ani wyższe koszty życia nie zniechęcają nas do dbania o wygląd i dobre samopoczucie. Co więcej, średnio podczas jednej wizyty w salonie beauty zostawiamy od 100 do 200 zł. W tym artykule przeczytasz o preferencjach polskich konsumentów w kontekście usług beauty. Przygotuj się na podróż po urodowych przyjemnościach!

Polki i Polacy mają różne upodobania, ale co do jednego są zgodni: wizyty w salonach beauty coraz częściej umawiają online. Pozwala to na planowanie wizyt niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywają, pory dnia czy godzin otwarcia salonów. Dane od Booksy, popularnej aplikacji do rezerwacji usług beauty, pokazują, że już ponad 6 mln osób w Polsce wybrało ten sposób umawianie się na wizytę do swojego ulubionego fryzjera czy kosmetyczki.

Dla wielu osób poniedziałkowe poranki to czas rozpoczęcia nowego tygodnia, a także moment na planowanie i organizację najbliższych dni. Dane statystyczne Booksy pokazują, że najwięcej rezerwacji online dokonywanych jest między 9:00 a 11:00 w poniedziałki. To godziny, kiedy klienci decydują się na zaplanowanie swoich wizyt.

Najbardziej oblegane miesiące zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn to grudzień oraz miesiące letnie. To okresy, kiedy troska o wygląd staje się szczególnie istotna, a wizyty w salonach beauty są nieodłącznym elementem przygotowań do różnego rodzaju uroczystości i wakacyjnych podróży.

Popularne usługi beauty, czyli co Polki i Polacy najczęściej rezerwują

Analizując demografię użytkowników serwisu, zauważamy, że 37% z nich stanowią mężczyźni, natomiast 63% to kobiety. Dane wskazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni chętnie umawiają się na swoje ulubione zabiegi przez Booksy. Większy odsetek wśród pań nie jest zaskoczeniem, z uwagi na specyfikę branży beauty, gdzie wciąż większość usług dedykowanych jest właśnie płci pięknej. Na jakie zabiegi najczęściej decydują się Polacy?

Wyniki wskazują, że Polki najczęściej decydują się na manicure hybrydowy, pedicure i strzyżenie. W przypadku mężczyzn, na pierwszym miejscu jest strzyżenie, zaraz za nim trymowanie brody, a na trzecim miejscu farbowanie brody.

To, co Polki i Polacy najczęściej rezerwują, mówi wiele o trendach w branży beauty - zadbane paznokcie i włosy są nie tylko świadectwem dbałości o wygląd, ale także wyrazem troski o własne samopoczucie. Równocześnie u mężczyzn obserwuje się popularność zabiegów poprawiających wygląd, co sugeruje rosnącą świadomość znaczenia męskiej pielęgnacji i estetyki.

Najbardziej popularną usługą wśród wszystkich rezerwacji jest strzyżenie włosów, stanowiące około 30% wszystkich dokonywanych rezerwacji. To potwierdzenie, że dla Polaków dbanie o fryzurę jest priorytetem, a wizyty u fryzjera są stałym elementem ich rutyny pielęgnacyjnej.

Najgorętsze kategorie usług dla kobiet

Znamy już najczęściej wybierane zabiegi. Skupmy się teraz na najpopularniejszych kategoriach usług wybieranych przez Polki. Dane od Booksy pozwalają wysnuć kilka ciekawych wniosków.

● Salony kosmetyczne

Bez wątpienia największą popularnością cieszą się usługi oferowane przez salony kosmetyczne (38% wśród 4 najpopularniejszych kategorii), które nie tylko obejmują podstawowe zabiegi, takie jak manicure czy fryzjerstwo, ale także skupiają się na kompleksowej pielęgnacji twarzy i ciała. To potwierdza rosnące zainteresowanie kobiet dbaniem nie tylko o atrakcyjny wygląd, ale również o zdrowie i kondycję skóry. Trend utrzymujący się wśród pań wskazuje na rosnące oczekiwania wobec salonów kosmetycznych, które oferują kompleksowe podejście do urody i zdrowia.

W 2024 roku klienci będą sobie cenić wysoką jakość ich obsługi ponad wszystko. Nawet jeśli będą musieli zapłacić za nią nieco więcej - Jess Oehler, doświadczona ekspertka depilacji woskiem z Ritual Wax Studio.

● Salony manicure i pedicure

Drugą kategorią pod względem liczby rezerwacji wizyt są salony oferujące usługi związane z paznokciami (33% rezerwacji wśród 4 najpopularniejszych kategorii). Dane wskazują, że salony specjalizujące się w manicure i pedicure zdobywają znaczącą popularność wśród klientów, plasując się tuż za liderem — salonami kosmetycznymi. To świadczy o stale rosnącym zainteresowaniu profesjonalnymi usługami w tym zakresie. Klientki coraz częściej doceniają nie tylko estetyczny aspekt manicure i pedicure, ale także doświadczenie i wysoką jakość świadczonych usług przez specjalistów.

● Salony fryzjerskie

Na trzecim miejscu pod względem liczby rezerwacji wizyt znajdują się salony fryzjerskie (19% rezerwacji wśród 4 najpopularniejszych kategorii). Chociaż konkurencja w branży beauty jest silna, to te biznesy utrzymują się na wysokim miejscu, co potwierdza stałe zainteresowanie klientów profesjonalnymi usługami z zakresu fryzjerstwa. Trendy w strzyżeniu, stylizacji i koloryzacji przyciągają klientów, którzy poszukują nowoczesnych i spersonalizowanych rozwiązań dla swojego wyglądu. To trzecie miejsce potwierdza znaczący wkład salonów fryzjerskich w kształtowanie współczesnych standardów piękna i stylu.

● Salony stylizacji brwi i rzęs

Salony stylizacji brwi i rzęs (10% rezerwacji wśród 4 najpopularniejszych kategorii) zajmują czwarte miejsce. To obszar usług beauty, który zyskuje coraz większą popularność wśród klientek, podkreślając rosnące zainteresowanie kompleksową pielęgnacją oprawy oczu. Dużym zainteresowaniem w tych miejscach cieszą się usługi takie jak: przedłużenie rzęs, regulacja i henna brwi, laminacja czy lifting rzęs. Zajęte czwarte miejsce potwierdza, że stylizacja brwi i rzęs jest istotnym elementem trendów beauty i dbałości o wygląd. À propos trendów, przyjrzyjmy się bliżej temu, co przyniesie nowy rok.

Kasia Szelągowska, ceniona stylistka rzęs i właścicielka Lash Me by Szelągowska, dzieli się swoimi refleksjami na temat trendów w stylizacji rzęs w 2024 roku: Branża rzęsowa charakteryzuje się tym, że trendy pojawiają się kilka lat po wprowadzeniu nowości. Jest to niesamowicie ciekawe zjawisko: na rynek wchodzi nowość, jest kompletnie niepopularna, a wręcz negowana, a po mniej więcej 2-3 latach następuje boom. Aby przewidzieć, co przyniesie 2024 rok, trzeba by cofnąć się w czasie i przeanalizować to, co jeszcze nie rozkwitło. Niezależnie od tego, uważam, że obecne trendy, czyli Mokry Efekt oraz Efekt Kim będą dalej na topie. Przypuszczam również, że bardziej rozwiną się awangardowe stylizacje (takie jak: rzęsy nierówne, kolorowe, bardziej artystyczne), które obecnie dopiero raczkują. Zobaczymy co przyniesie nowy rok!

Najgorętsze kategorie usług dla mężczyzn

W analizie trendów rezerwacyjnych wśród mężczyzn wyraźnie widać ograniczony zakres usług w porównaniu do oferty skierowanej do kobiet. Nie dziwi zatem, że dominującą kategorią wśród rezerwacji jest barber i fryzjer, co podkreśla priorytet mężczyzn w dziedzinie pielęgnacji włosów i brody.

Ponadto mężczyźni wykazują zainteresowanie kompleksowym dbaniem o wygląd. Coraz częściej decydują się na usługi beauty czy masaże, co może otwierać nowe perspektywy w dziedzinie męskiego rynku beauty. Masaże, będąc elementem szerszej troski o kondycję fizyczną i psychiczną mężczyzn, mają tutaj szczególny potencjał. Panowie najczęściej umawiają się na masaż balijski, tajski i terapeutyczny.

Inflacja nie zatrzymuje Polaków: ile wydajemy na usługi beauty

W obliczu obecnych wyzwań związanych z inflacją, Polacy zdają się nie rezygnować z dbania o swój wygląd i samopoczucie. Nawet mimo rosnących cen na rynku, branża beauty w Polsce kwitnie, a mieszkańcy Warszawy wiodą prym jeśli chodzi o wydatki w tym zakresie.

Z najnowszych danych Booksy wynika, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Polsce nie szczędzą środków na usługi beauty. Średni koszt wizyty w salonach beauty utrzymuje się w granicach 100-200 zł - wydaje się zatem, że jest to kwota relatywnie przystępna dla przeciętnego Kowalskiego. Wyjątkiem jest tu medycyna estetyczna, gdzie koszty mogą być znacznie wyższe ze względu konieczności zaangażowania wyspecjalizowanej kadry, korzystania z drogich produktów oraz nowoczesnych urządzeń high-tech, które są nieodłącznym elementem nowoczesnych procedur.

Średnie wydatki na usługi beauty w polskich miastach

Analiza wydatków na usługi beauty w różnych miastach Polski ujawnia preferencje konsumentów. Pozwala zrozumieć, które usługi są najbardziej popularne wśród kobiet i mężczyzn oraz jak kształtują się ceny w różnych częściach kraju.

Medycyna Estetyczna

Warszawa: stolica prowadzi w wydatkach na medycynę estetyczną, gdzie kobiety wydają średnio 375 zł, a mężczyźni 308 zł na wizytę.

Kraków: krakowianki przeznaczają na medycynę estetyczną średnio 270 zł za jedną wizytę. Z kolei krakowianie inwestują w tego typu zabiegi ok. 288 zł.

Wrocław: miasto mostów zajmuje trzecie miejsce zarówno w przypadku kobiet (koszt 242 zł na wizytę), jak i mężczyzn (koszt 185 zł na wizytę).

Włosy (salony fryzjerskie — kobiety)

Warszawa: dominuje w kategorii usług fryzjerskich dla kobiet, gdzie średni wydatek podczas jednej wizyty wynosi 186 zł.

Wrocław: wrocławianki wydają nieco mniej niż warszawianki, średnio 169 zł.

Kraków: plasuje się na trzecim miejscu z kosztem 158 zł na usługi fryzjerskie.

Włosy i broda (barber shopy — mężczyźni)

Warszawa: w stolicy mężczyźni średnio wydają 105 zł na wizytę w barber shopie, gdzie mogą skorzystać z usług fryzjerskich i pielęgnacyjnych.

Kraków: krakowianie zajmują drugie miejsce, z wydatkiem na poziomie 88 zł.

Wrocław: wrocławianie zajmują trzecie miejsce, z kosztem 86 zł.

Paznokcie

Warszawa: w kategorii paznokci wygrywa stolica - tu średni wydatek na usługi wynosi 126 zł.

Wrocław: zajmuje drugie miejsce, z kosztem 121 zł.

Kraków: z kosztem 119 zł znajduje się na trzecim miejscu.

Brwi i rzęsy

Kraków: stolica Małopolski wyróżnia się w kategorii brwi i rzęsy, gdzie średni wydatek wynosi 144 zł.

Warszawa: zajmuje drugie miejsce z kosztem 141 zł.

Wrocław: wrocławianki na usługi z zakresu brwi i rzęs średnio przeznaczają 140 zł.

Analiza średnich wydatków na usługi beauty w różnych miastach Polski potwierdza, że niezależnie od lokalizacji, Polacy są gotowi inwestować w swój wygląd i dobre samopoczucie. Warszawa pozostaje liderem w wielu kategoriach, ale inne miasta również aktywnie uczestniczą w rozwoju branży beauty w Polsce.

Usługi dla zwierzaków — ważna część wydatków Polaków

Warto również zauważyć, że dla wielu Polaków opieka nad zwierzakami stanowi istotny element wydatków, który niejednokrotnie równa się kosztom usług beauty dla ludzi. Średni wydatek na usługi groomingowe, weterynaryjne czy behawiorystyczne wynosi 141 zł. To potwierdzenie, że dla wielu właścicieli czworonogów dobrostan ich pupili jest równie ważny, co własne samopoczucie.

Artykuł został opracowany w oparciu o wewnętrzne dane firmy Booksy International Sp. z o. o. oraz uwzględnia okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Z uwagi na szeroki zakres usług w branży beauty, skoncentrowaliśmy się na kluczowych kategoriach usług, które są szczególnie istotne z punktu widzenia popytu. Analiza obejmuje zatem następujące kategorie: barber, fryzjer, paznokcie, salon kosmetyczny*, stylizacja brwi i rzęs, masaż oraz medycyna estetyczna.

