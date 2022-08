Trudne relacje matki z córką. "Nie chcę tego czuć, ale nienawidzę jej"

Zdaniem Magdaleny Piotrowskiej, poradzenie sobie z trudną relacją z matką i jej konsekwencjami, które odczuwa się w życiu dorosłym, jest możliwe dzięki terapii. – Chodzi o to, że osoba, która nosi w sobie lata zaniedbań czy przemocy, może nauczyć się i doświadczyć bezpiecznej relacji z terapeutą lub terapeutką – tłumaczy specjalistka. – Osoby, które w dzieciństwie były zaniedbywane emocjonalnie, często w życiu dorosłym szukają kogoś, kto spełni wobec nich to zadanie, którego rodzice nie wykonali, czyli pokocha je miłością bezwarunkową. A to jest niemożliwe do wykonania.