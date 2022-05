Mama miała nigdy nie poznać jej chłopaka. Szokujące, co wyszło na jaw

Pierwsze spotkanie partnera z rodziną, a zwłaszcza z rodzicami, to bardzo ważny moment w relacji miłosnej. Dla wielu osób często jest to oficjalny początek bycia ze sobą lub przejście na kolejny etap bliskości. Niezwykle istotne jest też, jak rodzice lub krewni ocenią naszego partnera czy partnerkę - czy zostanie on przez nich zaakceptowany i jak będą się o nim wypowiadać.