Twój klucz do stylu: Jak wybrać koszulki na lato zgodnie z najnowszymi trendami?

Oversize ciągle na topie

T-shirty oversize od kilku lat cieszą się sporym zainteresowaniem, a w zeszłym sezonie były absolutnym must have każdej stylowej kobiety. Znawcy mody zapowiadają, że tego lata będzie podobnie – szerokie koszulki wciąż są na topie, dlatego warto zaopatrzyć się w kilka sztuk tego komfortowego i zwiewnego ubrania. Szukając t-shirtów w stylu oversize, możesz zaszaleć – w najnowsze trendy wpisują się zarówno gładkie materiały, jak i koszulki z subtelnym logo lub nazwą ulubionej drużyny sportowej. Wybór należy do Ciebie – zastanów się, czy wolisz klasyczną stylizację z jeansami, czy chcesz postawić na dresowe spodnie lub kolorowe legginsy i dobierz do swojego outfitu pasujący t-shirt oversize.