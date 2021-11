"Tyle możemy zrobić, by utrzymać ich przy życiu". Maja Staśko pomaga na granicy

Maja Staśko o pomaganiu na granicy

"Pomoc na granicy to żadne spektakularne działania: to głównie organizowanie ubrań, jedzenia, ocieplaczy, środków medycznych, by w razie konieczności pomocy były pod ręką, to magazynowanie i sprzątanie. To niewidoczna codzienna praca, polegająca na pomaganiu" – pisze Staśko w jednym z postów na Instagramie.