Pojechałam na granicę zobaczyć, jak Polki pomagają migrantom. "Ja te dzieci z lasu wynosiłam i brałam do domu"

Warszawa

Pani Stefania Lester wsiadła do autokaru w Warszawie. W latach 80. sama była emigrantką. Bezpieka interesowała się nią ze względu na działalność opozycyjną. Dochodziły do niej głosy, że coś może stać się jej i jej dziewięcioletniej córce. Spakowała, co mogła i tuż przed ogłoszeniem stanu wojennego uciekła do Wiednia, a stamtąd do Stanów Zjednoczonych. - Wszędzie przyjmowano mnie z troską i godnością. Nie mogę się pogodzić z tym, jak traktowani są teraz przybysze z terenów objętych wojną. To hańba - mówi ze łzami w oczach.