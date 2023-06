"Ubrania to łachy i szmaty". Ale ona przywraca modzie dobre imię

Posługuję się tym słowem bardzo delikatnie, ponieważ ono mocno polaryzuje kobiety. W Warszawie mamy głos. Dochodzimy do wysokich stanowisk, żyjemy partnersko w naszych relacjach, mamy czas na realizację marzeń. Ale nie wszędzie tak jest. Kobiety na wsi zachodząc w ciążę, rezygnują z aspiracji zawodowych i decydują się na pewien scenariusz. Tkwią w toksycznych związkach lub są "etykietowane" w przypadku samodzielnego rodzicielstwa. Już "pal licho" tych mężczyzn - wracam do siebie na Mazury i widzę ten rozstrzał, jak one same siebie postrzegają. Kobiety w dużych miastach mają poczucie sprawczości. W przypadku mniejszych miejscowości walka wciąż toczy się u podstaw. Nie możemy zapominać o kobietach, które są na początku tej drogi, kiedy my widzimy już metę. Nie możemy ich deprecjonować ani określać jako słabsze, bo mają inny poziom startu.