Uderzył w Olejnik. "Tyle mam do powiedzenia"

Andrzej Bober, dziennikarz i publicysta, postanowił skomentować tę sytuację, pisząc, co sądzi o dziennikarstwie Moniki Olejnik.

Mimo tych zalet, w jego ocenie, jej podejście do prowadzenia rozmów nie zawsze było bezstronne, a pytania, które zadawała, często bardziej przypominały prezentację własnych poglądów niż dążenie do obiektywnego przedstawienia faktów.

Bober podkreślił, że w jego opinii dziennikarze prowadzący programy publicystyczne powinni być neutralni, pozostawiając swoje osobiste poglądy poza studiem. Niestety nie udaje się to Monice, czego przykładem była jej relacja z katastrofy smoleńskiej.

Co tak naprawdę stało się w studio TVN24? Monika Olejnik zapytała Radosława Sikorskiego o jego żonę, Anne Applebaum, a dokładniej o reakcje niektórych członków Koalicji Obywatelskiej na jej pochodzenie.

W "Tygodniku Powszechnym" przeczytałam o tym, że dla członków KO problemem jest pochodzenie pana żony . Co by pan odpowiedział autorowi "Tygodnika"? - zapytała Olejnik.

