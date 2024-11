Stanął w obronie żony. Nie jest tajemnicą, jak się poznali

12 listopada gościem programu "Kropka nad i" był Radosław Sikorski. Jego rozmowa z Moniką Olejnik przebiegała spokojnie aż do momentu ostatniego pytania, które dotyczyło żony polityka.

– W "Tygodniku Powszechnym" przeczytałam o tym, że dla członków KO problemem jest pochodzenie pana żony. Co by pan odpowiedział autorowi? – zapytała prowadząca. Szef MZS i potencjalny kandydat KO na prezydenta początkowo unikał odpowiedzi, ale pod naciskami dziennikarki w końcu uległ.

– Ja bym powiedział, że jest już świecką tradycją, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego – skwitował.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Radosław Sikorski oburzony pytaniem Moniki Olejnik

Zaraz potem program się zakończył, a Sikorski gwałtownie wyszedł ze studia, zanim jeszcze wyłączono kamery. Szybko zamieścił też wpis na platformie X.

"Uważam, że ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu w wyborach prezydenckich jest niedopuszczalne. Wbrew insynuacji red. Olejnik, nie jesteśmy krajem antysemitów. Od TVN i Warner Bros./Discovery żądam przywrócenia standardów dziennikarskich" – czytamy.

Na oświadczenie ministra spraw zagranicznych zareagowała Monika Olejnik.

"Z zaskoczeniem i oburzeniem przyjęłam cytowane w mediach głosy na temat pochodzenia Anne Applebaum. Uważałam, że minister powinien mieć możliwość się do nich odnieść, co też zrobił w 'Kropce nad i'. Przepraszam Państwa, wszystkich moich widzów – jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna. Nie były moją intencją żadne insynuacje, podobnie jak minister Sikorski uważam, że Polska to nie jest kraj antysemitów!" – napisała dziennikarka na Instagramie.

Przypomnijmy, że Anne Applebaum to amerykańska dziennikarka, która studiowała na najbardziej prestiżowych uniwersytetach na świecie (Yale, London School of Economics, Oksford) i jest laureatką Nagrody Pulitzera za książkę "Gułag", w której opisała historię systemu obozów pracy przymusowej w ZSRR.

Anne Applebaum i Radosława Sikorskiego połączyła praca

Radosława Sikorskiego poznała w 1989 roku, gdy pracowała dla "The Economist" i była korespondentką w Warszawie. Polityk mieszkał wtedy na stałe w Wielkiej Brytanii, ale na prośbę redaktora magazynu zagościł w domu dziennikarki na Saskiej Kępie. W odwiedziny nie udał się sam, lecz w towarzystwie swojej ówczesnej ukochanej – słynnej aktorki Olivii Williams. "Pamiętam, domofon nie działał i wołali mnie z ulicy. Zostali kilka dni, może trochę dłużej" - opisywała Applebaum.

Któregoś dnia Williams poczuła się gorzej, więc na zaplanowaną wycieczkę do Kazimierza udali się tylko Sikorski i Applebaum. Po drodze "złapali gumę". "Radek bardzo fachowo zmienił koło. To zrobiło na mnie wrażenie, w mojej rodzinie nikt nie umiałby zmienić koła" - opisywała w swojej książce. Para pozostała w kontakcie. Do kolejnego spotkania doszło przy okazji upadku muru berlińskiego. Relacje zawodowe przerodziły się w miłość.

Anne Applebaum i Radosław Sikorski zaręczyli się w wyniku... zwykłej rozmowy. "Nie było tego całego performance'u z pierścionkiem i w ogóle" – ujawniła w książce "Matka Polka". Pierścionek przyszedł później.

"'The Economist' wysłał mnie do Południowej Afryki. Przez znajomych miałam tam umówionego dilera diamentów. Zaproponował, że sprzeda mi kamień, już oszlifowany, gotowy do oprawy. To było zaplanowane" – napisała dziennikarka.

Anne Applebaum i Radosław Sikorski wzięli ślub w 1992 roku. Zamieszkali w dworku w Chobielinie pod Bydgoszczą. Mają dwóch synów – Aleksandra i Tadeusza.

