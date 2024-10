Polacy ufają jej najbardziej. "Niewielu ma takie poglądy jak ja"

Co ciekawe, nie jest ona dziennikarką, którą Polacy darzą największym zaufaniem. W rankingu znalazło się przed nią kilka innych kobiecych nazwisk.

"Społeczny odbiór dziennikarzy zajmujących się kwestiami politycznymi" - tak brzmi wspomniany ranking, w którym, niestety, nie zwyciężyła kobieta. Pierwszą dziennikarką, która znalazła się na liście jest (zajmująca dopiero piąte miejsce) Dorota Gawryluk . W skali od -3 (głęboka nieufność) do 3 (pełne zaufanie) zdobyła 0,88 pkt.

- Wiara to istotna część mojego życia. Ona mnie ukształtowała. Każdy dzień jest dla mnie dowodem na istnienie pana Boga - mówiła w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Na łamach serwisu Dziennik.pl dodawała, że "niewielu jest dziennikarzy, którzy mają takie poglądy jak ona". "Większość jest po drugiej stronie. Dla nich posiadanie innego zdania jest jakimś strasznym grzechem. No bo przecież wiadomo, że trzeba się opowiadać za in vitro, za aborcją i wtedy jest się takim, jak trzeba".

Zwróciła się do Olejnik. Wiedziała o jej nowotworze

Zwróciła się do Olejnik. Wiedziała o jej nowotworze

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!