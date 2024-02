Unikaj w lutym. Inaczej trawnik będzie straszyć łysymi plackami

Mimo że słońce i wzrost temperatury kusi do wiosennych przygotowań, na wiele prac ogrodniczych jest jeszcze zbyt wcześnie. Szczególnie hodowcy marzący o pięknym trawniku mogą już czuć pokusę do pierwszych prac. Nasion trawy nie warto jednak wysiewać za wcześnie. Termin jest w tym przypadku niezwykle istotny.

Nawet jeśli w lutym dominują temperatury dodatnie, jest to nadal zimowy i kapryśny miesiąc, po którym nie wiadomo, czego się spodziewać. Jeśli wysiejemy nasiona trawy zbyt wcześnie, nagły przymrozek może uszkodzić korzenie, a wtedy nasz wysiłek pójdzie na marne. Mogą pojawić się też charakterystyczne łyse placki.

Jeśli chcemy się cieszyć w ogrodzie pięknym, zielonym i zdrowym kobiercem, poczekajmy z tym co najmniej do kwietnia, a najlepiej do maja, gdy gwałtowny spadek temperatury jest już mniej prawdopodobny.