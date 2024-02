Sianie trawnika na wiosnę. Kiedy i jak to zrobić?

Zadbany trawnik to często swego rodzaju wizytówka naszego ogrodu. Nic więc dziwnego, że zależy nam, aby zasiać go w odpowiednim momencie. Podpowiadamy, kiedy najlepiej jest to zrobić oraz jak podejść do tego kompleksowo.

Jak siać trawę w ogrodzie?

Zanim wybierzesz się do sklepu ogrodniczego po nasiona trawy, warto dokładnie sprawdzić, jakie warunki panują w miejscu, w którym planujemy je zasiać. To bardzo ważne, aby dopasować je nie tylko do rodzaju gleby, ale również wilgotności, nasłonecznienia, a nawet do tego, do czego konkretnie trawnik ma nam służyć.

Kiedy już wybraliśmy nasze nasiona, możemy zająć się przygotowaniem podłoża. Niestety tutaj nie ma drogi na skróty. Właśnie dlatego powinniśmy chwycić za szpadel i przekopać teren, na którym wkrótce wyrosnąć ma nasz trawnik. Nie zapominajmy także o usunięciu wszystkich chwastów oraz kamieni, które mogłyby mieć wpływ na porost nowych źdźbeł.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wiele osób nie zdaje sobie również sprawy z tego, jak ważny jest prawidłowy odczyn gleby. W przypadku trawy powinien on wynosić od 5,5 do 6,5 pH. Kiedy to sprawdzimy, może okazać się bowiem, że przed wysianiem nasion powinniśmy wcześniej odkwasić ją np. za pomocą granulowanego wapna kredowego lub wręcz przeciwnie stosując wówczas torf. Można także wykorzystać do tego specjalny nawóz, który z łatwością dostaniemy w niemal każdym sklepie ogrodniczym.

Kiedy siać trawę w ogrodzie?

Wiedząc już, jak powinniśmy przygotować glebę do siania trawy, możemy zająć się wybraniem do tego odpowiedniego terminu. Niestety nasiona są niezwykle delikatne, dlatego to ważne, aby nie groziły im już żadne przymrozki.

Okazuje się, że najlepiej jest to zrobić późną wiosną, czyli od końca kwietnia do początku czerwca, kiedy upały aż tak bardzo nie dają nam jeszcze w kość. Jeśli jednak przegapimy ten termin - nic straconego. Możemy zasiać trawę również jesienią, jednak mamy na to czas jedynie na przełomie sierpnia oraz września.

