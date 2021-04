Urlop menstruacyjny to marzenie wielu kobiet. Pierwsza francuska firma wprowadziła takie rozwiązanie

Szefostwo La Collective wyszło z założenia, że dolegliwości związane z okresem są tak dokuczliwe, że ich pracownice nie mogą się w pełni wywiązywać z powierzonych im zadań. W związku z tym firma płaci za ich nieobecności w pracy. Pracownica nie musi okazywać zaświadczenia lekarskiego. Wystarczy rano zadzwonić do szefa lub wysłać maila i poinformować o swoich kłopotach zdrowotnych.

Inspiracja z życia wzięta

Jedna z kobiet pracujących w La Collective zgłosiła szefowi, że cierpi na bolesne miesiączki. To zainspirowało zarządzających firmą do wypracowania rozwiązania w postaci urlopu menstruacyjnego. Okazało się, że aż 89 proc. osób, który wzięły udział w wewnętrznej, firmowej ankiecie, zgodziło się, że to świetny pomysł. Warto podkreślić, że wśród respondentów byli także mężczyźni. Tak podsumował inicjatywę szefostwa jeden z pracowników firmy na łamach "Le Parisien":