Koniec z krzaczastymi brwiami. Nowy trend podbił serca gwiazd

Ciemne, geometryczne i wyrysowane "pod linijkę" brwi odchodzą do lamusa. Wraz z trendem nawiązującym do naturalności, modne są nie tylko ubrania w kolorach ziemi oraz naturalne materiały typu len, ale także delikatne makijaże, które wyglądają tak, jakby ich nie było. Do gry wkraczają lekkie podkłady i policzki muśnięte różem, które imitują naturalny rumieniec. Z kolei brwi "schodzą na dalszy plan". Trend na rozjaśnione włoski ma za zadanie wyeksponować oko, a tym samym grube i wyraziste brwi wylansowane przez Carę Delevingne - są już wspomnieniem.

Rozjaśnianie brwi – trend, który przybiera na sile

Moda bywa przewrotna, dlatego też było do przewidzenia, że po latach ciemnych brwi i konturowania – przyjdzie czas na przeciwstawny trend. Rozjaśnianie brwi łagodzi rysy twarzy. Tworzy wrażenie smuklejszego owalu, a przy tym potrafi wizualnie odjąć twarzy kilka lat. Trend "no brows" gwarantuje miękki efekt, a przy tym pozwala w szczególny sposób zaakcentować oko i dodać spojrzeniu intensywności i głębi.

Rozjaśnianie brwi – maksymalnie czy o kilka tonów?

Rozjaśnianie brwi to trend, który doceniają miłośniczki ekstrawaganckiej mody, ale także odważne estetki, które nie boją się eksperymentować z wyglądem. Niektóre z nich decydują się na maksymalne rozjaśnienie. Z dalszej perspektywy twarz wydaje się smuklejsza ze względu na optycznie wydłużone czoło.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Iga Krefft o body positive

Ale możliwe jest rozjaśnienie brwi jedynie o kilka tonów, co tworzy delikatniejszy efekt. Brwi stają się naturalnie rozjaśnione, a wzrok skupia się na oczach – w przeciwieństwie do wcześniej lansowanych, grubych i ciemnych brwi. Szczególnie latem rozjaśnione słońcem pasemka włosów świetnie komponują się z jaśniejszym kolorem brwi. Lekko opalona skóra w przypadku blondynek i szatynek poniekąd "zlewa się" z kolorem włosów, tworząc naturalny i promienny wygląd twarzy.

Gwiazdy pokochały rozjaśnianie brwi

Początkowo rozjaśnione brwi pojawiały się częściej na sesjach zdjęciowych, wybiegach i czerwonych dywanach, aniżeli ulicach. O trendzie na rozjaśnianie brwi zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy Kendall Jenner pojawiła się na MET Gali w platynowych brwiach, które wręcz zniknęły z pola widzenia. Rozjaśnione włosy diametralnie zmieniły wygląd jej twarzy. Kontrast pomiędzy ciemnym odcieniem jej włosów, a brwiami - stworzył teatralny i unikatowy efekt.

Kendall Jenner na Met Gali 2022 © Getty Images | 2022 Taylor Hill

Jednak gwiazdy zaczęły eksperymentować z rozjaśnianiem brwi znacznie wcześniej. Już w 1992 roku Madonna pojawiła blond włosach i brwiach o identycznym odcieniu, podkreślając oko ciemną kreską i tuszem. Tym sposobem "stworzyła" twarz słodkiej lolity, która przypadła do gustu ówczesnym it-girls.

Madonna w 1992 roku © Getty Images | Sonia Moskowitz

Zabawę z rozjaśnianiem brwi podjęła także Katy Perry, Lady Gaga, Kristen Stewart, Maisie Williams czy Kim Kardashian. Efekt "no brows" wygląda zaskakująco, dlatego często wybierany jest na "wielkie wyjścia" jako dopełnienie oryginalnej stylizacji i element niebanalnego makijażu.

Lady Gaga na pokazie Saint Laurent w 2016 roku © Getty Images | 2016 Allen Berezovsky

Szybko okazało się, że rozjaśnianie brwi to trend w branży beauty, w którym najlepiej odnajdują się blondynki i szatynki, kobiety o słowiańskim i skandynawskim typie urody, a nawet alabastrowej skórze. Jessica Mercedes oraz Margaret idąc tropem zagranicznych gwiazd, także zdecydowały się na rozjaśnianie brwi.

Jessica Mercedes na tygodniach mody puszcza wodze fantazji i stylizuje spódnice na różne sposoby Instagram/jemerced © Instagram.com | Instagram

Podobnie jak Iga Krefft, która tak upodobała sobie jasne i delikatne brwi, że od kilku sezonów systematycznie rozjaśnia brwi, co szczególnie pasuje do jej koloru włosów i skóry pokrytej piegami.

iga © Instagram

Rozjaśnianie brwi u kosmetyczki

Rozjaśnianie brwi w salonach kosmetycznych to już standardowy zabieg, na który decyduje się coraz więcej kobiet. Cena rozjaśniania brwi w profesjonalnym salonie waha się pomiędzy 100–300 złotych. Kosmetyczki, opierając się na swoim doświadczeniu, dobiorą właściwą metodę rozjaśniania brwi - na przykład henną lub proszkiem. To także wariant, który pozwala rozjaśnić brwi po makijażu permanentnym.

Margaret © Instagram

Jak rozjaśnić brwi w domu?

Jak rozjaśnić brwi w domu? To zależy od efektu, jaki chcesz uzyskać. Jeśli stawiasz na naturalnie i łagodnie rozjaśnione brwi o kilku tonów - możesz wykorzystać sok z cytryny, który ma właściwości rozjaśniające. Codzienne przemywanie włosków sokiem stanowi bezpieczną i delikatną metodą rozjaśniania brwi.

Iga Krefft stawia na jaśniejsze brwi © ins | ofeliaigakrefft

Wśród domowych sposobów na rozjaśnianie brwi znajduje się także woda utleniona. Jednak ze względu na obecność nadtlenku wodoru, roztwór należy rozcieńczać z wodą w stosunku 1:1 i stosować bardzo ostrożnie, aby nie zniszczyć struktury włosa.

Rozjaśnione brwi Jessiki Mercedes wyeksponowały makijaż oczu © Instagram | jemerced

W drogerii można znaleźć także kosmetyki specjalnie przeznaczone do domowego rozjaśniania brwi. Wspomniane rozjaśniacze do brwi dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych – w odcieniu ciemnego blondu czy chłodnej platyny. Można także sięgnąć po rozjaśniacze do brwi, których zadaniem jest wyłącznie rozjaśnienie brwi i przygotowanie ich do dalszej koloryzacji. Sam rozjaśniacz często powoduje charakterystyczny efekt żółtych włosków, dlatego dwuetapowe rozjaśnienie to jedna z częściej wybieranych opcji, która pozwala dopasować odcień brwi do "temperatury" koloru włosów - chłodnej bądź ciepłej.

Iga Krefft rozjaśnia brwi pod kolor blond włosów © Instagram | ofeliaigakrefft

Aby przetestować trend "no brows", można wykorzystać dostępne w sklepach pomady czy rozjaśniające kredy do brwi, które tworzą tymczasowy efekt. To zdecydowanie najlepsza opcja, zanim podejmiemy zabawę z rozjaśniaczem do brwi. Może okazać się, że tymczasowy trend nie pasuje do danej urody lub faktyczne odbicie w lustrze nie równa się z wyobrażeniem, jakie początkowo kiełkowało w głowie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!