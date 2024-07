Uważaj na tytuł przelewu. Bardzo ważne przy darowiźnie

Organy podatkowe i doradcy podatkowi zgodnie podkreślają, że tytuł przelewu powinien jednoznacznie wskazywać, że mamy do czynienia z darowizną. Na przykład, wpisując w tytule przelewu "darowizna dla mojego syna Adama Kowalskiego" , jasno określamy charakter przekazywanych środków i stopień naszego pokrewieństwa z osobą obdarowaną. Dlaczego jest to tak ważne?

Bez jasnego oznaczenia, że przelew jest darowizną, może dojść do różnych nieporozumień. Przede wszystkim, organ podatkowy może zakwestionować charakter przekazywanych środków, uznając je np. za pożyczkę, spłatę długu lub inną formę zobowiązania. Taka sytuacja może prowadzić do konieczności udowadniania intencji darczyńcy, co bywa czasochłonne i problematyczne.